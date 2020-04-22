كورونا.. قطر تصدر عفوا عن عدد من السجناء

الدوحة / الخليج 365
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، عفوا عن عدد من السجناء، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وذكر الديوان الأميري، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن الشيخ تميم أصدر عفوا أميريا بإطلاق سراح عدد من السجناء في البلاد.
وأضاف البيان أن "القرار يأتي مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار الفيروس".
ولم يوضح البيان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و141، بينها 10 وفيات، و689 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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