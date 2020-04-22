تركيا تبدأ بإجلاء رعاياها من السودان

الخرطوم/ الخليج 365



بدأت تركيا، الأربعاء، بإجلاء مواطنيها العالقين في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب توقف الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا.



وقال السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية، أقلعتا من مطار الخرطوم، الأولى في حوالي العاشرة صباحا، والثانية في الواحدة والربع ظهرا بالتوقيت المحلي، على متنهما 363 مواطنا تركيا في طريقهم إلى مطار العاصمة أنقرة.



وأضاف السفير التركي، في تصريحات إعلامية، أن "هذه الطائرات جاءت إلى الخرطوم بالتنسيق مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، ووزارة الخارجية التركية".



وأوضح: "أرسلنا موطنينا الأتراك صباحا وظهرا، وعددهم 363، على متن طائرتين، وأيضا أرسلنا قبل شهر كل الطلاب الذين يريدون العودة إلى تركيا".



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وتابع: "منذ بداية وباء كورونا، أرسلنا 415 مواطنا إلى تركيا، عبر الخطوط الجوية التركية، وأيضا ذهب 152 مواطنا بطائرة خاصة إلى تركيا".

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب أكثر من 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و573 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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