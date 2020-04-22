"الخوذ البيضاء" خط الدفاع ضد كورونا شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

نفذت طواقم منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) خلال الأيام الماضية، حملة تعقيم كبيرة شمالي سوريا، شملت مخيمات ومشافي ومدارس، كتدبير احترازي ضد فيروس كورونا.

وأفاد رائد الصالح، رئيس المنظمة لمراسل الخليج 365، أن الحملة شملت 6 آلاف و463 نقطة، بينها 969 مخيم، و1323 مدرسة و507 مراكز صحية، و1788 مبنى حكومي، و1876 مسجد.

وأضاف صالح أنه "خلال الحملة تم تشجيع الناس على عدم الخروج من بيوتهم وخيمهم إلا للضرورة، كما تم توزيع مناشير في نحو 1500 نقطة لزيادة الوعي بخصوص الفيروس وسبل الوقاية منه".

وأشار أنهم لاحظوا خلال الحملة عدم مراعاة المدنيين لقواعد التباعد الاجتماعي، وأن الكثيرين منهم يضطرون للعمل لكسب قوت يومهم.

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وأردف: "هناك فئة من سكان تلك المخيمات لا يأخذون الفيروس ومخاطره على محمل الجد".

وتعهد الصالح ببذل مزيد من الجهود لزيادة وعي الناس في المنطقة تجاه كورونا ومخاطره.

ودعت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون ظهور فيروس كورونا في إدلب التي تعاني من ضعف في الخدمات الصحية.

وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من تداعيات احتمال انتشار الفيروس بين المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، التي تعاني أساسًا من أوضاع متردية للغاية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.