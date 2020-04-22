كورونا.. تسجيل عاشر وفاة و608 إصابات في قطر

الدوحة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل عاشر وفاة و608 إصابات بفيروس كورونا، فيما تعافت 75 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7141، بينها 10 وفيات، و689 متعافيا.

وأوضحت أن الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 55 عاما، توفي نتيجة مضاعفات طبية بعد إصابته بالفيروس.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و573 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.