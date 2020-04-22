ليبيا.. إصابة 3 مدنيين في قصف لمليشيا حفتر بطرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365



أصيب 3 مدنيين في ليبيا، الأربعاء، إثر قصف لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدف أحياء محيطة بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.



وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، في تصريح للأناضول، إن ثلاثة مدنيين بينهم عامل إفريقي أصيبوا إثر استهداف أحياء محيطة بمطار معيتيقة.



وأوضح الهاشمي أن قصفًا صاروخيًا لمليشيا حفتر استهدف أحياء سكنية أخرى (لم يحددها).



وبالتزامن نشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة، صورًا تظهر جانبًا من ‏آثار قصف للمليشيا استهدف منازل سكنية في محيط مطار معيتيقة ومنطقة عرادة.



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وقال بيان مقتضب للمركز الإعلامي، إن "أكثر من 30 صاروخ غراد أطلقتها ميليشيات حفتر الإرهابية على منازل المواطنين".



وحسب مراقبين، يأتي تكثيف المليشيا هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس؛ لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد قوات حكومة الوفاق، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.



ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف با دوليا.



وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد المليشيا التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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