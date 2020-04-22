79 شاحنة مساعدات أممية إلى إدلب السورية

هطاي / الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، 79 شاحنة مساعدات إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتوجهت الشاحنات، الأربعاء، إلى إدلب عبر معبر جيلوة غوزو الحدودي بقضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها شمال غربي سوريا.



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