إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين بتهمة التخطيط لـ"هجمات"

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، اعتقال 3 فلسطينيين من سكان القدس ورام الله، قالت إنهم نشطاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إن الفلسطينيين الثلاثة خططوا لتنفيذ هجمات بالقدس وضد الجيش الإسرائيلي، في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأضاف إن المعتقلين هم أحمد سجدية، من مخيم قلنديا، شمال القدس، ومحمد حماد، من بلدة كفر عقب، شمالي القدس، وعمر عيد، من قرية دير جرير قضاء رام الله.
وتابع إن الفلسطينيين الثلاثية في العشرينيات من أعمارهم، وهم طلاب في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية.
وقال "الشاباك" إنه اعتقل الفلسطينيين الثلاثة، "مؤخرا"، دون تحديد التاريخ.
ولم تصدر حركة حماس، تعقيبا فوريا على ما ذكره بيان "الشاباك". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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