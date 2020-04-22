كورونا.. انطلاق اجتماع طارئ لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

إسطنبول/ الخليج 365
انطلق، الأربعاء، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا.
وفي بيان مقتضب عبر "تويتر"، أعلنت المنظمة التي تضم 57 دولة، "انطلاق اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لوزراء الخارجية، لبحث آثار جائحة وباء فيروس كورونا".
وبحسب بيان سابق للمنظمة، يتطرق الاجتماع إلى بحث آثار جائحة كورونا على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء، واستعراض جهود المنظمة في مواجهة كورونا.
ويأتي الاجتماع الطارئ ضمن سلسلة إجراءات وحملات تتخذها المنظمة منذ تفشي كورونا، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.
والسبت، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على قناة "NTV" المحلية، إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اجتماعا (عبر نظام مؤتمرات الفيديو) الأسبوع القادم حول وباء كورونا، بناء على دعوة تركيا".
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و572 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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