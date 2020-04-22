مفتي لبنان: استمرار الصلاة في البيوت خلال رمضان بسبب كورونا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الأربعاء، مسلمي بلاده إلى إقامة الصلاة في شهر رمضان داخل المنازل، إلى حين انتهاء تفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ دريان، في خطاب: "يعز علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك والمساجد مغلقة أبوابها بسبب تفشي جائحة كورونا".

وتوجه إلى المسلمين بالقول: "لا تقنطوا فإن رحمة الله واسعة، وصلاتنا ستبقى قائمة في بيوتنا إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء".

وأضاف: "سنبقى على تواصل مع المسؤولين في الدولة ومع الأطباء لجلاء الصورة، وإعلان انتهاء الحجر الصحي، لنزف للمسلمين بشرى العودة إلى مساجدنا في وقت قريب بإذن الله".

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وناشد دريان، البرلمان أن "ينظر إلى ​السجناء بعين الرحمة و​العدل فيما يتعلق بقانون العفو، وألا يكون (الأخير) خاصا بل شاملا ولمرة واحدة".

وكإجراء وقائي من كورونا، فرضت الحكومة منتصف مارس/ آذار الماضي، حالة "التعبئة العامة" في البلاد، التي تشمل إجراءات عدة، منها فرض إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحال بيع المواد الغذائية.

كما أغلقت كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلا، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 22، والإصابات إلى 682.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.