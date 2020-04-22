مقتل شرطي وإصابة 7 آخرين في تفجير شرقي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365



أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي وإصابة 7 آخرين، الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم في محافظة ديالى، شرقي البلاد.



وقال المصدر للأناضول، وهو ضابط في شرطة ديالى، إن "عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش الإرهابي، انفجرت بدورية لقوات الشرطة خلال عملية تمشيط في منطقة نارين، في قضاء خانقين".

وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الانفجار أدى إلى "مقتل شرطي وإصابة 7 آخرين بجروح، 3 منهم إصابتهم خطيرة".

وأشار إلى أن "قوات الشرطة كانت تتعقب أحد مخابئ مسلحي داعش في المنطقة، استدلت عليه بناء على معلومات استخباراتية".



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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة، وعادة ما ينعتهم الأمن العراقي بالإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.