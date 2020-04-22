كورونا.. المغرب يسجل 4 وفيات والكويت اثنتين ولبنان واحدة

مراسلون / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب والكويت ولبنان، الأربعاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات، وفق إحصاءات رسمية.

وزارة الصحة المغربية، أعلنت ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 149، إثر تسجيل 4 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 3377، عقب الكشف عن 168 مصابا.



وقالت الوزارة، في الموقع الرسمي الخاص بالفيروس في البلاد، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 398، بعد تماثل 5 حالات للشفاء.



بدورها، سجلت وزارة الصحة الكويتية حالتي وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 13.



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وفي مؤتمر صحفي، أعلنت إصابة 168 شخصا بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 2248، بينها 443 متعافيا.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل حالة وفاة جراء كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22، وحصر 5 إصابات ترفع العدد إلى 682.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 22".

وأضافت أنها أجرت 1089 فحصا مخبريا جاءت نتيجة 5 حالات منها إيجابية.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و572 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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