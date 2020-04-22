- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس”كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن.
وأوضح : إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة .
وتابع: تم تسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، ليصل الإجمالي إلى 114 حالة وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : تسجيل 5 وفيات 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.