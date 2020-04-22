بلدية بلقرن تدشن وحدة تعقيم ذاتية في مساكن العمالة

دشنت بلدية بلقرن وحدة التعقيم الذاتية في مساكن العمالة التابعة للبلدية وذلك ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة عسير وبلدياتها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات.

وستمكن وحدة التعقيم الذاتية للفرد بالعبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيا.

و يأتي تفعيل هذه الوحدة ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية بلقرن بالتنسيق مع أمانة المنطقة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد. انشر الخبر :

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