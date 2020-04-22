الاتحاد مهدد بالحرمان من التعاقدات





كان دا كوستا ألغى عقده مع الاتحاد لعدم حصوله على مستحقاته، وقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي، علماً أن اللاعب انضم مؤخراً إلى نادي طرابزونسبور التركي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن غرفة فض المنازعات بـ”فيفا”، أرسلت خطاباً رسمياً إلى نادي اتحاد جدة السعودي، تخطره فيه بقبول شكوى المغربي مروان دا كوستا، وإلزام النادي بدفع ثلاثة ملايين يورو له، في مدة أقصاها 45 يوماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب كان يطلب بالحصول على 5 ملايين يورو، إلا أن “فيفا” حكم له بثلاثة فقط.

وسيكون نادي الاتحاد ملزماً بسداد المبلغ كاملاً خلال 45 يوماً، ففي حال لم يتم سداد المبلغ خلال هذه المدة سيتم منع الاتحاد من التسجيل لثلاث فترات قادمة، وحال لم تطلب إدارة نادي الاتحاد مسببات القرار خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار سيعتبر نافذاً، ولا يحق له اللجوء للاستئناف عن طريق محكمة “الكاس”.