مجمع الملك عبدالله الطبي يستخدم “روبوت” لمواجهة فايروس كورونا

في ظل جهود وزارة الصحة المكثفة لمنع إنتقال عدوى فايروس كورونا المستجد ممثلة في صحة جدة أستخدم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة التقنية الحديثة من خلال روبوت “رجل آلي” لخدمة المرضى المصابين بكوفيد 19.

حيث تساهم أستخدام تقنية الروبوت في الحد من إنتشار العدوى بين الطاقم الطبي والتمريضي والمرضى والتقليل من إستهلاك المستلزمات الطبية الوقائية، ويتميز الروبوت بإمكانياته المدمجة مثل السماعة الطبية والكاميرات الخاصة بفحص الأذن والعين ذات خاصية التقريب والكاميرا الخاصة بفحص الجلد عن بعد عن طريق كاميرا مدمجة ذات دقة عالية، بالإضافه إلى الأدوات التي تمكّن الكادر الطبي والتمريضي من تشخيص حالات المرضى المصابين بكوفيد 19، وإضافة إلى كذلك تقديم الاستشارات الطبية لهم وقراءة العلامات والمؤشرات الحيوية بما في ذلك الصور الإشعاعية والإطلاع على ملف المريض كاملاً بواسطة إستخدام تطبيق على الهواتف الذكية للتحكم عن بعد من أي موقع مباشرة.

كما يمكن الكادر الطبي والتمريضي سرعة الإستجابة في تقديم أفضل الخدمات الطبية من أي موقع داخل المجمع الطبي أو خارجه ويسمح الوصول آلياً بجميع غرف العزل والتنقل بينها بعد برمجة مسبقة للجهاز ذاته مع إجراء عملية التعقيم عند الخروج من كل غرفة وتمكن الطبيب من التنقل الذاتي داخل جناح العزل والوصول إلى سرير المريض وتقديم الخدمة الطبية بكل سهولة.