مميزات تدريب “اونلاين” بمعهد الأهداف اللامعه

يحرص معهد الاهداف اللامعه ع دعم وتوفير التدريب عن بُعد وهو احدث الطرق المعتمدة للتدريب للحصول على دورات تدريبية، ويمتاز التدريب الاونلاين عن التدريب التقليدي او النمطي بالعديد من المميزات، يمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية:

-تقليل الوقت المستغرق في التدريب

-التركيز على اكتساب الخبرات المطلوبة

-اتاحة الفرصة لحضور برامج خارج الدولة

-حرية أكثر للمتدرب في ممارسة التدريب

Advertisements

-فرصة أكبر في البحث عن المعلومات والاستفادة من المصادر الخارجية

-التنوع الكبير في البرامج التدريبية المعروضة مما يتيح فرصة أكبر في الاختيار

-التسجيل الالي للدوره وإمكانية استرجاعها اكثر من مرة

حرص كثير من المشتركات ع استغلال وقت الفراغ واخذ اكبر عدد من الدورات لتدعم سيرهم الذاتيه وتسهيل عمليه التوظيف لهم فيما بعد التخرج وتقويه مهاراتهم بلغه الانجليزيه والحاسب الالي ودورات عديده في جميع المجالات

قد يكون هنالك بعض المعوقات واجهت بعض المشتركات نرغب بمراسلتنا ومناقشتها ع وسايل التواصل التاليه :

هاتف / 0534945553 أو على الايميل [email protected]