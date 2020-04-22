شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1141 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 114 حالة، فيما تعافت 172 حالة، ليصل مجموع المتعافين إلى 1812 حالة”.

ونصح “العبد العالي”، بضرورة الابتعاد “عن تناقل الأغراض الشخصية، وسجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير”.

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وأكد “متحدث الصحة”، أن “فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور”، مبينًا أن مكة تسجل الرقم الأعلى في الإصابات الجديدة تليها الهفوف ثم الرياض”.

توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة:

مكة: 315

الهفوف: 240

الرياض: 164

المدينة: 137

جدة: 114

الدمام: 61

تبوك: 35

الظهران: 26

بيشة: 18

الطائف: 14

الخرج: 3

الطوال: 2

صبيا: 2

حائل: 2

القريات: 1

شرورة: 1

الهدا: 1

الوجه:1

الجفر: 1

عقلة الصقور: 1

المذنب: 1

ينبع: 1