شركة وان بلس تطلق سماعة البلوتوث Bullets Wireless Z الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة وان بلس سماعة البلوتوث Bullets Wireless Z الجديدة بسعر يبلغ نحو 50 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة البلوتوث الجديدة والمجهزة بكابل خلف الرقبة تمتاز ببطارية تستمر في العمل لمدة 20 ساعة بشحنة واحدة.

وعند شحن البطارية لمدة 10 دقائق عبر منفذ USB-C، فإنها تعمل لمدة 10 ساعات.

كما تتمتع السماعة Bullets Wireless Z بمقاومة الأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP55، ويمكن توصيلها بأجهزة متعددة بحيث يمكن التبديل بينها بسهولة.

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ويتحكم زر التحكم المغناطيسي في السماعة بإيقاف وإعادة تشغيل المقاطع الصوتية.

ومنذ أيام أطلقت وان بلس هاتفها الذكي 8 Pro الجديد، الذي ينتمي للفئة الفاخرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يشتمل على جميع التقنيات المتطورة المتوافرة حاليا مثل تقنية 5Gوشبكة الواي فاي 6، وأحدث معالجات كوالكوم وشاشة بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز وبطارية قوية.

وعلى صعيد التصميم الخارجي يأتي هاتف وان بلس الجديد بشاشة قياس 6.78 بوصة، وتمتد قليلا نحو الحواف الجانبية، وتعمل الشاشة بدقة وضوح 3160 x1440 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، وهو ما يضمن تشغيل الرسوم المتحركة بسلاسة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف وان بلس 8 Pro الجديد على 4 كاميرات، ويأتي مستشعر الكاميرا الرئيسية والكاميرا واسعة الزاوية من سوني بدقة 48 ميجابيكسل، ويقوم بإنشاء صور بدقة 12 ميجابيكسل من بيانات الصورة كوضع قياسي، ويمكن للمستخدم التحويل إلى وضع الصور بدقة الوضوح الكاملة، وتعمل الكاميرا المقربة بمستشعر بدقة 8 ميجابيكسل وتكبير 3x.

ويتضمن هاتف وان بلس الجديد وظيفة Color Filter Camera، والتي توفر تأثيرات لونية غير عادية بفضل رقاقة الفلتر على العدسة.