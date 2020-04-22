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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة آمنة لمحو بيانات هاتفك الذكي.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
بيع الهواتف الذكية أو إعطاؤها للآخرين أو التخلص منها دون إزالة بيانات الذاكرة بأمان قد يشكل خطورة كبيرة على الخصوصية وحماية البيانات.
ويقع الكثير في خطأ فادح عند اتخاذ قرار بالتخلص أو بيع الهاتف الذكي بمجرد القيام بإجراء عمل مسح تلك البيانات، وهذا خطأ شائع، وأعد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني، تقريرا حول أفضل الطرق لإزالة البيانات من الهاتف الذكي بشكل آمن.
حيث يتعين على صاحب الهاتف الذكي إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة بدءا من الصور وصولا إلى الرسائل النصية قبل التخلص من الهاتف الذكي، مع ضرورة إزالة بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة SD الخارجية إذا كانت موجودة.
وحذر الخبراء الألمان من أن إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع لا تكفي في كثير من الأحيان لإزالة البيانات من الذاكرة بأمان، ولكن يجب تفعيل وظيفة تشفير البيانات تحت بند الأمان، إذا لم تكن فعالة، حتى لا تتم استعادة البيانات مرة أخرى.
وفي هذه الحالة فقط تصلح إزالة البيانات بأمان عن طريق إعادة ضبط الهاتف الذكي إلى إعدادات المصنع، وينطبق الإجراء نفسه على الحواسيب اللوحية.
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