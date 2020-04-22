سلطان يعفو عن 369 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أمر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 369 نزيلاً، ممن يقضون محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، وفق شروط حسن السيرة، والسلوك، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على مكرمة سموّه بالعفو عن المحكومين، التي تأتي انطلاقاً من حرصه على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس المحكومين وأسرهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً بأن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره، والمشاركة في مسيرة نهضته الشاملة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة.