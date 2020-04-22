دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات يضيف 11 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من 2020

تطبيق سناب شات يزدهر أكثر مع وباء كورونا ويجني 11 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من العام الحالي 2020.

أعلنت شركة سناب، مطورة تطبيق سناب شات، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2020 والذي كان مزدهرًا بالنسبة للأرقام الإيجابية. حيث تمكنت الشركة من استقطاب 11 مليون مستخدم جديد في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، بعد أن أضافت 8 ملايين مستخدم في الربع الأخير من 2019.

ووفقًا للنتائج المالية، فقد أصبح تطبيق سناب شات يمتلك 229 مستخدمًا يوميًا، وبزيادة قدرها 20% عن نفس الفترة للعام الماضي.

تُعد الزيادة الحالية بنسبة مستخدمي التطبيق الأصفر هي الأكبر منذ فترة طويلة، خاصة بعد فترة الكساد التي شهدها قبل 2019.

وكغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية، استطاع تطبيق سناب شات الحصول على حصة كبيرة من المستخدمين الذين يقضون معظم أوقاتهم في المنازل بسبب وباء كورونا المتفشي حول العالم، والذين يجدون في مثل هذه التطبيقات أو خدمات المحتوى وسيلة مميزة لقضاء ممتع وسد الفراغ الذي يواجهون.

ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميًا على سناب شات صاحبه ارتفاع كبير في نسبة المراسلة والتواصل على التطبيق بين الأصدقاء.

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يقول إيفان شبيغل، مؤسس التطبيق: “التواصل مع الأصدقاء ارتفع بنسبة 30% في الأسبوع الأخير من مارس مقارنة بالأسبوع الأول من يناير. فيما شهدت الأسواق الكبيرة للتطبيق ارتفاع النسبة لتصل 50% في نفس الفترة.”

وعلى مستوى الأرقام المالية، فقد حققت سناب عائدات قدرها 462 مليون دولار وبزيادة 44% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي.

تقول الشركة أن قيمة العائدات المالية للإعلانات في يناير وفبراير ساهمت في هذه القيمة، خاصة بتراجع العائدات في شهر مارس.

المصدر:

Variety

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