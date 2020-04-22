دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي "الأمريكيون خسروا 5 ملايين".. ارتفاع عمليات النصب تحت شعار "الأمريكيون خسروا 5 ملايين".. ارتفاع عمليات النصب تحت شعار كورونا

أفادت الوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة، خسارة المواطنين في أمريكا حوالي 5 ملايين دولار؛ إثر عمليات نصب متعلقة بتفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 خلال الأسابيع الماضية.

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وهو الأمر الذي دفع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "آيكان" للتحذير عبر بيان رسمي من عمليات الاحتيال التي تستغل مخاوف المواطنين من تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وأوضحت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، تسجيل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس" خلال شهر مارس الماضي فقط؛ حيث تُعد هذه المواقع حملات للتصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

مدير الأمن في هيئة الإنترنت، جون كرين، أشار إلى أن ارتفاع عمليات النصب الإلكتروني تحت شعار فيروس كورونا كوفيد_19 يأني مع تفشي الأمر عالميًا ومحاولة المجرمين الاستفادة من ذلك.

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وأضاف كرين:"لا يمكننا التدخل في محتوى المواقع ولكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدولة المتضررة إثر تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19؛ حيث سجلت أكثر من 44845 حالة وفاة بخلاف تسجيلها 800 ألف إصابة.المزيد:

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