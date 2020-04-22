شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكندا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الكندى فرانسوا فيليب شامباين، العلاقات الثنائية وتطورات جائحة كورونا ، و بحثا الجانبين خلال الاتصال، التعاون بين البلدين على صعيد تبادل خبراتهما وتنسيق جهودهما فى التعامل مع "كورونا" وتداعياتها المختلفة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية التعاون القائم بين البلدين فى مواجهة الجائحة وضرورة تعزيز التنسيق والعمل الدولى المشترك من أجل تجاوز هذا التحدى والسيطرة على تداعياته المختلفة إنسانيا وصحيا واقتصاديا.

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كما أكد، العلاقات المتميزة والقوية التى تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها فى العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الشيخ عبدالله، خلال الاتصال عن تعازيه للحكومة والشعب الكندى فى ضحايا حادث إطلاق النار بإقليم نوفا سكوتيا.