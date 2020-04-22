شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش يحتفل بخروج أصغر مصاب بكورونا من العناية المركزة في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أصغر مريض بفيروس كورونا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالخروج من المستشفى، بعد رحلة طويلة من العلاج، حيث نشر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، فيديو للطفل الفلبينى الجنيسة المقيم فى الإمارات، أثناء احتفال فريق التمريض والأطباء بشفاءه .

أنور قرقاش علق على الفيديو قائلا، "أصغر مريض بالفيروس التاجى فى الإمارات يغادر وحدة العناية المركزة ويتعافى فى مستشفى خليفة. مشاهد سعيدة للمواطن الفلبينى الشاب يحتفل بعيد ميلاده التاسع ويحتفل بالحياة"

وكان قرقاش أكد أن "الإمارات العربية المتحدة، تقترب من إنجاز المليون فحص في دولة الإمارات ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، التحدي كبير عالمياً، وثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضاً متطوعين، يلبون نداء الوطن".

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يشار أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت إجراء أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية عبر حسابها على موقع تويتر،أمس، شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.