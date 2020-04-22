شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجّل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت المغرب، اليوم الأربعاء، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 3377 حالة، وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الاجمالى للوفيات وصل إلى 149 شخصًا بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، مبينة أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 398 شخصًا، فيما تم استبعاد 15569 حالة بعد الكشف المخبري، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفى وقت سابق، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطنى المغربي، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن فى مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك فى إطار حرصها على ضمان احترام متطلبات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة المغربية، والتى تم تمديدها حتى 20 مايو المقبل.

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ويندرج إحداث هذا التطبيق المعلوماتى المبتكر فى إطار استخدام المديرية العامة للأمن الوطنى للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينه من الاضطلاع بدوره فى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيساعد هذا التطبيق الذى طوره فريق عمل يضم مجموعة من المهندسين والتقنيين التابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين وضبط المخالفين لمتطلبات حالة الطوارئ الصحية، بما يساهم فى تعزيز الجهود الوطنية لمختلف الموظفين العموميين فى احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد.