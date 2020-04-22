شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب وقوات الجيش السورى تتصدى لقصفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت القوات التركية، اليوم الأربعاء، رتلاً عسكرياً إلى منطقة خفض التصعيد بشمال غربي سوريا، حيث أشارت وسائل إعلام سورية إلى دخول رتل تركى مؤلف من عشرات الآليات العسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودى مع لواء اسكندرون، واتجه نحو النقاط والمواقع التركية ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأرسلت القوات التركية رتلا عسكرياً، فى السابع عشر من الشهر الجارى، من معبر كفرلوسين الحدودى مع تركيا باتجاه الداخل السورى، ضم عشرات الدبابات والعربات المصفحة والمدرعات.

وكان رتل تركى مؤلف من عشرات الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة دخل فى الرابع عشر من الشهر الجاري، من معبر كفرلوسين باتجاه القواعد العسكرية التركية المنتشرة فى ريف إدلب.

وبهذا يرتفع عدد الآليات التى دخلت الأراضى السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى 2775 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

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يأتي هذا فى حين تواصل قوات الحكومة السورية منذ أمس الثلاثاء، قصفها على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبى، فى حين كانت فصائل المعارضة المسلحة، استهدفت أمس الثلاثاء، مواقع للقوات الروسية بسهل الغاب.

وتواصل القوات الحكومية السورية قصفها على مناطق الفطيرة وسفوهن وكنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

بدورها ردت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على قصف القوات الحكومية بقصف مدفعى استهدفت من خلاله تمركزات قوات الحكومة السورية فى كفرموس في حبل شحشبو.

ودخلت عملية وقف إطلاق النار المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد يومها الـ 48 على التوالي، في ظل الخروقات المتكررة التي شهدها الأسبوع الأخير والتي لا تزال مستمرة.