شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة القطرية: تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.41% خاسراً 119.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8325.85 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 154 مليون سهم بقيمة 288.2 مليون ريال عبر تنفيذ 9471 صفقة، وتراجع 32 سهما، فيما ارتفع 14 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.30%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.97%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

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وفى سياق آخر أعلنت مجموعة استثمار القابضة، عن الدعوة السابقة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة، وفي إطار الجهود التي تبذلها والإجراءات الإحترازية لمنع كافة أشكال التجمع، قررت عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي.

ومن المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 27 إبريل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع البديل للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل، ويمكن للحضور مناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع، أما فيما يخص التصويت على بنود الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الإعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق على البند في حال عدم رفع اليد.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2019 وإقراره، النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم، عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، عرض ابقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق، لحين بيعها.

أما جدول أعمال الجمعية غير العادية فهو يتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة.