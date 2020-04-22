شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وباكستان تعملان على تسيير رحلات إضافية لإعادة باكستانيين لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر حكومي في دبي اليوم الأربعاء، إن الإمارات وباكستان تعملان على زيادة رحلات الطيران لإعادة مواطنين باكستانيين من الإمارات إلى بلادهم.

وكانت إسلام اباد بدأت الأسبوع الماضي في ترحيل بعض مواطنيها من الإمارات، التي حذرت في وقت سابق الدول التي ترفض نقل رعاياها العالقين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من أنها ستعيد النظر في العلاقات معها فيما يخص استقدام العمالة.

وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية 227 باكستانيا يوم السبت إلى بلادهم.

وقال المصدر أن 13 رحلة طيران أخرى ستغادر الإمارات في الفترة من 20 إلى 28 أبريل .

وأضاف أن حكومتي البلدين ستواصلان العمل على تسهيل تسيير رحلات لنقل المواطنين الباكستانيين.

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وباكستان مورد كبير للعمالة للإمارات، وهناك أكثر من مليون باكستاني يقيمون ويعملون في الإمارات وفقا لدبلوماسيين باكستانيين. وذكرت صحيفتان إماراتيتان أن أكثر من 40 ألف باكستاني سجلوا أسماءهم للعودة لبلادهم.

وكانت الإمارات قد حذرت في وقت سابق من أنها قد تعدل العلاقات العمالية مع الدول التي ترفض نقل رعاياها العالقين الذين فقدوا وظائفهم أو حصلوا على إجازات بسبب تفشي فيروس كورونا ويرغبون في العودة لبلادهم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بأبوظبي عاصمة الإمارات إن الحكومة شكلت لجنة اليوم الأربعاء لضمان حصول العاملين على حقوقهم وتوفير بيئة مناسبة للعيش لهم.

وتمثل العمالة الأجنبية غالبية قوة العمل في الإمارات ودول خليجية أخرى سجلت زيادة في أعداد المصابين بالفيروس بين العاملين المهاجرين من محدودي الدخل الذين يقيمون في تجمعات مزدحمة.

وسجلت الإمارات حتى الآن 7755 حالة إصابة بالفيروس و46 حالة وفاة.

وقال المكتب الإعلامي على تويتر إن لجنة العمل ستضمن كذلك وجود تصاريح عمل سارية وحصول العمال على حقوقهم وتقاضيهم أجور عن عملهم.