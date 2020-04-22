شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."الدفاع الجزائرية" تكشف كواليس رحلاتها الجوية للصين لنقل معدات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عن كواليس الرحلات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية بين الجزائر والصين، ذهابا وإيابا، لنقل المعدات الطبية الموجهة لمواجهة وباء كورونا في زمن قياسي.

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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني على موقع “فيسبوك” فيديو بعنوان “وجهتنا الصين.. مهمتنا الوطن”، أظهر التحضيرات الأولية التي قام بها الطاقم قبل انطلاق رحلة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية من مطار بوفاريك العسكري بالبليدة نحو العاصمة الصينية بكين لشحن المعدات والأجهزة الطبية والعودة بها إلى الجزائر.

واستغرقت الرحلة الجوية ذهابا وإيابا، أكثر من 37 ساعة من الطيران في الأجواء، حيث استلزم التوقف في مطار “كازان” في روسيا للتزود بالوقود ثم إكمال الرحلة نحو بكين مرورا بسيبيريا.

وبعد شحن المعدات على متن الطائرة واستكمال الإجراءات اللازمة، انطلقت الرحلة لتتبع نفس المسار عبر روسيا ثم الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.