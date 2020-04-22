شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالمطاطى خلال مواجهات فلسطينيين مع الاحتلال جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 شباب فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلى فى قرية قصرة جنوب نابلس عقب اغلاق المدخل الرئيسى للقرية بالمكعبات الاسمنتية، حيث قال محمد جابر رئيس بلدية قصرة لوكالة "معا" إن 5 شباب أصيبوا بالرصاص المطاطى، كما اصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أن المواجهات اندلعت عقب قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق المدخل الرئيسى الشرقى للقرية بالمكعبات الاسمنتية بعد قيام عدد من الشبان الفلسطينيين بفتحه الليلة الماضية بعد مرور عدة أيام على اغلاقه، مؤكدا أن اغلاق المدخل الشرقى للبلدة يعيق حركة المواطنين ما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق اضافية وطويلة لقضاء حوائجهم والوصول إلى أماكن عملهم، مؤكدا أن هذا الطريق يمثل الشريان الرئيسى للقرية.

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واستشهد شاب فلسطينى ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على حاجز "الكونتينر" العسكرى، شمال شرق بيت لحم، وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "الكونتينر" العسكري، اطلقوا النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، بدعوى تنفيذ عملية دهس وطعن، ما أدى إلى استشهاده.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فى أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى المنطقة والحاجز العسكرى.

وفى سياق أخر، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث قامت ست آليات عسكرية إسرائيلية بالتوغل انطلاقا من ما يسمى بوابة المطبق العسكرى لمسافة محدودة شرق المحافظة وقامت بعمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع.