شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تغرق.. وفاة 3 أشخاص في سيول تجرف المنازل والسيارات باليمن (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مدينة عدن جنوب اليمن، لموجة شديدة من السيول أغرقت المدينة وارتفع منسوب المياه فى الشوارع وجرفت المياه المنازل والسيارات، وتسببت حتى الآن فى وفاة 3 أشخاص بينهم طفل وإحداث أضرار فى الممتلكات.

ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فإن مدينة عدن، شهدت منذ فجر الثلاثاء، أمطارا غزيرة وصلت على حد السيول، ما أدى إلى جرف ثلاثة أشخاص بينهم طفل فى مديرية المعلا، فيما لا يزال هناك أشخاص مفقودون، كما تسببت السيول بإغراق المدينة، وألحقت أضرارا جسيمة فى البنية التحتية ومنازل المواطنين.

وأكدت وسائل الإعلام، أن مياه الأمطار والسيول غمرت شوارع المدينة وجرفت عشرات السيارات فيما دخلت لمئات المنازل والمحال التجارية متسببة بخسائر مادية فادحة، فيما أظهرت مقاطع فيديو وصور تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مشاهد مرعبة للسيول وهى تنزل بقوة من المرتفعات وتغرق مدينة عدن.





من جانبه، أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، توجيهاته لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشى، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكنى عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التى شهدتها عدن منذ فجر اليوم، وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة فى الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين، وفق وكالة الأنباء اليمينة سبأ.





وشدد هادى على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والاسعاف والايواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والاضرار المترتبة على ذلك وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادى اضرار السيول والكوارث، لافتاً إلى توجيهاته فى هذا الإطار للحكومة وقيادة محافظة عدن والتى كان اخرها توجيهاته المباشرة لهم.

وحمل الرئيس المعنيين على التقصير فى عدم الاهتمام والوقوف الجدى على خطورة أضرار السيول بعدن وغيرها من محافظات اليمن، موجهاً فى هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة، عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 85 بسيول فى اليمن هذا الشهر، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فى بيان: "أدت الأمطار الغزيرة والسيول فى المحافظات الشمالية بما فى ذلك مأرب، فى منتصف إبريل إلى سقوط ضحايا وتخريب ممتلكات ومواقع تابعة للنازحين".

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وبحسب البيان فإن المعلومات الأولية "تشير إلى أن 7 أشخاص- 5 نساء وطفلين- قتلوا فى السيول وأصيب 85 آخرون بينهم 7 فى حالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى".















