"الهلال الأحمر الليبى" يطلع سفارة واشنطن على العمل الإنسانى الداعم للحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبى مرعى الإدريسى، السفير الأمريكى ريتشارد نورلاند وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل الداعم للحياة الذى يقوم به الهلال الأحمر الليبى باعتباره أكبر وأعرق منظمة إنسانية وطنية في ليبيا.
وأشار الهلال الأحمر إلى أن شبكته التى تتكون من أكثر من 36 فرعاً و 8000 متطوعا فى جميع أنحاء البلاد، موضحا أنه يقف على الخطوط الأمامية من حيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأعرب السفير الأمريكى عن رغبة بلاده فى رؤية نهاية للنزاع المسلح فى أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذى يهدد الصحة العامة في ليبيا.
وقد عبّر السفير الأمريكى عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به الإدريسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي - وقال السفير "إنّ ليبيا محظوظة لأنّ لديها أشخاص من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم."
كان رئيس مجلس الإدارة السابق للهلال الأحمر الليبى تقدم باستقالته فى يوليو 2018 وتم انتخاب مرعى الدرسى رئيسا لمجلس الإدارة.
كما قدم منصور والى نائب رئيس الجمعية استقالته وتم انتخاب مفتاح ضو نائبا لرئيس الجمعية وقدم أيضا الدكتور أسامة الفاضلى استقالته ليتم انتخاب عمر أجعودة رئيس لجمعية الهلال الأحمر الليبى.
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