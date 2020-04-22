شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر الليبى" يطلع سفارة واشنطن على العمل الإنسانى الداعم للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبى مرعى الإدريسى، السفير الأمريكى ريتشارد نورلاند وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل الداعم للحياة الذى يقوم به الهلال الأحمر الليبى باعتباره أكبر وأعرق منظمة إنسانية وطنية في ليبيا.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن شبكته التى تتكون من أكثر من 36 فرعاً و 8000 متطوعا فى جميع أنحاء البلاد، موضحا أنه يقف على الخطوط الأمامية من حيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب السفير الأمريكى عن رغبة بلاده فى رؤية نهاية للنزاع المسلح فى أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذى يهدد الصحة العامة في ليبيا.

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وقد عبّر السفير الأمريكى عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به الإدريسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي - وقال السفير "إنّ ليبيا محظوظة لأنّ لديها أشخاص من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم."