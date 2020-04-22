شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 874 السجناء فى دبى بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالإفراج عن 874 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية فى دبى، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبى، أن العفو يأتى فى إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم فى هذه المناسبة العطرة، بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح وفرصة كبيرة للتوبة والرجوع عن أخطاء اقترفها أناس فى حق أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، لإعطائهم المجال لمعاودة الانخراط فى المجتمع وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم فى مناسبة جليلة لاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن.

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وقد باشرت النيابة العامة فى دبى، التنسيق مع شرطة دبى، والجهات المختصة، لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.