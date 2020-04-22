شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 5 إصابات جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المعنية فى لبنان، اليوم الأربعاء عن تسجيل 5 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني ونصف مصاب حتى الآن، إضافة إلى تسجيل أكثر من 177 ألف حالة وفاة.

وسجلت إسبانيا ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178 في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.

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وفيما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 187 وارتفاع الإصابات إلى 14326، وأفادت وزارة الصحة الهندية، بتسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإصابات تقترب من 20 ألف حالة.

وسجلت ألمانيا 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدن وكشفت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 150 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 1640، وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 30 ألف فحص لفيروس كورونا والكشف عن 490 إصابة جديدة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى اواخر العام الماضى، وتنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من هذا الفيروس التاجى، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها للتوصل إلى علاج فعال فى اسرع وقت ممكن.