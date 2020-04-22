شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تسمح بمظاهرات لـ 20 شخصا والصلوات الجماعية بداية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت حكومة ولاية برلين الألمانية، السماح بتنظيم مظاهرات محدودة العدد واقامة الصلوات الجماعية وذلك بعد حظرها لأسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، بشروط .

وقال كلاوس ليدرر، وزير الثقافة في ولاية برلين : اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، سيتم السماح بالتجمعات في الهواء الطلق، بشرط ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصاً مع اتباع شرط الالتزام بقواعد النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي .

واعتباراً من اليوم الأربعاء، تعتزم برلين تخفيف الحظر الشامل القائم حالياً على نطاق واسع في الولاية، اذ يسمح بتنظيم مظاهرات بمشاركة 20 شخصاً كحد أقصى، مع إمكانية السماح باستثناءات في حالات خاصة، كما ستسمح بإقامة الصلوات الجماعية اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل.

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كما سمح برلمان الولاية بإعادة افتتاح المحلات التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، اضافة إلى حديقة حيوان برلين بدءاً من الأسبوع المقبل، وتقرر أيضاً السماح للأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين بالذهاب الى دور رعاية (رياض) الأطفال ابتداء من الاثنين المقبل، كما أن بوسع سكان برلين التمرين في المناطق المفتوحة، مع مراعاتهم شروط الصحة العامة والمحافظة على المسافة الوقائية المطلوبة من الآخرين.

تجدر الإشارة أن حرية التظاهر والحرية الدينية تعد من أهم الحقوق الأساسية في ألمانيا، لكن السلطات الألمانية قيدت هذه الحقوق على نحو قوي منذ أسابيع بسبب جائحة كورونا.