شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يبحث هاتفيا مع وزير خارجية بريطانيا جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، فى اتصال هاتفيًّ- من وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب، الجهود المبذولة على مختلف الأصّعدة فى التصدى لانتشار جائحة فيروس "كورونا" والتخفيف من آثاره.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال الاتصال- أوجه التعاون القائم بينهما فى إطار العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 35 حالة لعمانيين، 71 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة (1614) حالة وعدد الوفيات (8)، وتماثلت للشفاء (238) حالة.

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وطالبت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

واتخذت سلطنة عمان، الاثنين، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.