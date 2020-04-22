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شركة ألكاتيل تطرح هاتفها الذكي 1S الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

شركة ألكاتيل تطرح هاتفها الذكي 1S الجديد

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة ألكاتيل هاتفها الذكي 1S الجديد بسعر يبلغ 129 يورو ، رغم تردد العديد من صانعي الهواتف في الكشف عن موديلات جديدة خوفا من هبوط المبيعات بسبب تفشي فيروس .

 

وأوضحت الشركة الفرنسية أن هاتفها الجديد يأتي بشاشة قياس 6.22 بوصة وبدقة وضوح 1520×720 بيكسل.

 

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ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة الزاوية الواسعة بدقة 5 ميجابيكسل، مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

 

وينبض بداخل الهاتف المعالج ميديا تك Helio P22 بسعة 3 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي (RAM)و32 جيجابايت للذاكرة الداخلية، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقات microSD.

 

 

ويستند الهاتف على بطارية كبيرة نسبيا سعة 4000 مللي أمبير ساعة تكفي للعمل ليوم واحد دون أي مشاكل. ويعتمد الهاتف على Android 10 كنظام للتشغيل.

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