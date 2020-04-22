ألمانيا تبدأ تجاربها السريرية الأولى على لقاح ضد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية في ألمانيا، الأربعاء، أن شركة «بيونتيك» التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأمريكي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني: إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، موضحاً أنها تشكل «الاختبار الرابع على الإنسان» في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19.

وكانت شركة CureVac للتكنولوجيا البيولوجية قد أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، نيتها إطلاق تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو / حزيران المقبل. وأوضح رئيس هيئة المراقبة بالشركة جان ستيفين أن اللقاح المرتقب سيعمل بتكنولوجيا «messenger RNA»، من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمصاب، ودفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.

وأشار إلى أن التجارب السريرية التي تهدف إلى دراسة مدى سلامة اللقاح المقترح وجرعاته، ستأتي على ثلاث مراحل، ستجرى الأولى منها على أشخاص بالغين لم يصابوا بالفيروس سابقاً، ويتمتعون بصحة جيدة. وأضاف: «في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص تعرضوا للفيروس، ثم لكبار السن». وأكد أن التجارب الأولية ستنظم في ألمانيا وبلجيكا، لتشمل لاحقاً ما بين ألفين وثلاثة آلاف متطوع في دول أوروبا.