شكرا لقرائتكم خبر عن صالح سدير ينفي اعتزاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
نفى لاعب منتخب العراق لكرة القدم صالح سدير الشائعات التي انطلقت مؤخراً حول نيته اعتزال اللعب نهائياً.
وقال سدير الذي يلعب الآن مع فريق النجف في الدوري العراقي الممتاز المتوقف بسبب المخاوف من تفشي وباء «كورونا»، إن كل الاخبار والاقاويل التي تناولتها بعض وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتي باعتزال اللعب نهائياً عارية عن الصحة.
وأضاف: أنا لم تزل رغبة مواصلة لعبة كرة القدم متوافرة عندي ولا يوجد عائق يمنعني في الوقت الراهن من مواصلة اللعب، خصوصاً أن الطاقم التدريبي لفريق النجف لم يزل متمسكاً بخدماتي معه.
يذكر أن صالح سدير هو أحد نجوم المنتخب العراقي الذين أسهموا في فوزه بلقب بطولة امم آسيا عام 2007.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح سدير ينفي اعتزاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.