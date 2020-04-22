صالح سدير ينفي اعتزاله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نفى لاعب منتخب العراق لكرة القدم صالح سدير الشائعات التي انطلقت مؤخراً حول نيته اعتزال اللعب نهائياً.

وقال سدير الذي يلعب الآن مع فريق النجف في الدوري العراقي الممتاز المتوقف بسبب المخاوف من تفشي وباء «كورونا»، إن كل الاخبار والاقاويل التي تناولتها بعض وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتي باعتزال اللعب نهائياً عارية عن الصحة.

وأضاف: أنا لم تزل رغبة مواصلة لعبة كرة القدم متوافرة عندي ولا يوجد عائق يمنعني في الوقت الراهن من مواصلة اللعب، خصوصاً أن الطاقم التدريبي لفريق النجف لم يزل متمسكاً بخدماتي معه.

يذكر أن صالح سدير هو أحد نجوم المنتخب العراقي الذين أسهموا في فوزه بلقب بطولة امم آسيا عام 2007.