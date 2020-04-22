شكرا لقرائتكم خبر عن كانافارو: أسبريللا كان يلتهم أوراق الغرامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روى النجم الإيطالي فابيو كانافارو قصة طريفة عن زميله في بارما المهاجم الكولومبي فاوستينو أسبريللا الذي لعب في صفوف النادي الإيطالي في فترتي 1992-1996 ثم 1998، وقال: «التحقت بنادي بارما بسن صغيرة جداً، وكان الفريق حينها يجهد كثيراً من أجل الفوز، أتذكر كيف كان يكتب الكابتن لورينز مينوتي جميع الغرامات المالية التي يجب على اللاعبين دفعها لخرقهم اللوائح. وعندما يأتي دور أسبريللا للدفع كان يقف، ويأكل أوراق غراماته».

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