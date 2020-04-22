شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات الحجر المنزلي عضة كلب وحروق وكسور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
تغير شكل إصابات لاعبي كرة القدم في زمن كورونا، لتتحول من الشد العضلي والتواء الكاحل إلى حروق بسبب الطبخ وعضة كلب، فضلاً عن شعور بالملل لم يختبره اللاعبون أثناء الموسم المزدحم.
وقال ستيف ماكنالي، طبيب نادي مانشستر يونايتد، أن فترة الحجر المنزلي منحت اللاعبين فرصة للراحة، لكنها أيضاً جاءت بإصابات غريبة. وأضاف: «لحسن الحظ معظم اللاعبين بخير، لكن بعضهم احتاج مساعدة طبية عاجلة، حيث تابع اللاعبون صفحة اختصاصي التغذية على إنستجرام، وتحمسوا لدروس الطبخ، فجرح أحدهم، وطالت بعض الحروق يد آخر. وأحد اللاعبين عضه كلبه».
وتفهم طبيب النادي زيادة وزن اللاعبين أثناء فترة الحجر لشعورهم بالملل، وقال: «بعض اللاعبين محاطون بأفراد عائلتهم، والبعض الآخر وحيد، صحيح أننا نتواصل معهم، وهم يتواصلون مع بعضهم عبر (الواتس أب)، لكن هذا لا يقارن بالتمرينات اليومية العادية والشعور الإيجابي، لذا نتفهم اللجوء إلى الطعام كحل نفسي، وكلنا نفعل نفس الشيء عندما نشعر بالملل، نقوم بوزن اللاعبين كل صباح يوم جمعة، لكن سنعرف الواقع عندما نراهم».
والتمرينات المنزلية قد تسبب أيضاً إصابات غير متوقعة، كما حدث مع أنس باش لاعب الفتح الرباطي المغربي الذي أصيب في مشط القدم، وخضع لجراحة، أما أغرب إصابة، فكانت قطع الرباط الصليبي لمصطفى الزناري لاعب حرس الحدود المصري، حيث إنها لا تحدث إلا في الملاعب.
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