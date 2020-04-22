«الشارقة» تنفذ 9571 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت بلدية مدينة الشارقة نحو 9571 زيارة تفتيشية لمنافذ بيع المواد الغذائية والمنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، تم خلالها التأكد من مدى التزام المنشآت من مطاعم وكافتيريات وغيرها بالاشتراطات الصحية، وعمل التعقيم والتطهير المستمر.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن صحة وسلامة المستهلك تتصدّر أولويات البلدية، ولا تألو جهداً في الحفاظ عليها، لذا فإنّ المتابعة الميدانية مستمرة لجميع الأسواق ومنافذ بيع الأغذية لضمان التزامها بجميع الاشتراطات الصحية واتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية التي أقرّتها البلدية، مؤخّراً، حفاظاً على الصحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق كل مُخالف، وخاصة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب حرص وتعاون الجميع.

من جانبها، أوضحت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن البلدية نظمت من خلال قسم رقابة الأغذية نحو 9571 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي، تم خلالها متابعة زيارة المواقع التي تقوم بتوصيل ونقل الأغذية، وتم التنبيه فيها على ضرورة تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل الأغذية بشكل متكرر خلال اليوم، مع حرص العاملين على نظافتهم الشخصية وغسل اليدين بصورة مستمرة مع ارتداء عامل التوصيل للكمامات والقفازات عند أداء خدمة التوصيل، واستبدال القفازات بعد كل توصيل.

وأشارت المعلا إلى أن البلدية رصدت خلال هذه الزيارات التزام المطاعم والكافتيريات بقرار إغلاق صالات الطعام، واقتصار العمل فيها على توصيل الطلبات الخارجية، وأثنت على تعاونهم والتزامهم، كما أكّدت أن البلدية ترحب بجميع الملاحظات التي ترد إليها من خلال مركز الاتصال، ومختلف قنوات التواصل الأخرى التابعة لها، حيث يتم التعامل معها بسرعة وفاعلية، فمركز الاتصال يعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات الجمهور واستفساراتهم على الرقم 993.