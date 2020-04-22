سيدة أعمال وراء ورطة رونالدينيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت الشرطة البارجوانية القبض على ويلسن أريلانو عضو العصابة التي زورت جواز النجم البرازيلي رونالدينيو. وقال فيديريكو ديلفينو المدعي العام: «ويلسن كان جزءاً من مجموعة إجرامية قيد التحقيق منذ فترة، يجهزون وثائق بارجوانية رسمية بمعلومات مزيفة».

وكانت الشرطة ألقت القبض على والد ويلسن بيرناردو أريلانو الذي يعمل في وزارة الهجرة بالبلاد وأضاف ديلفينو: «ويلسن كان نشطاً في عمله، ويحصل على الوثائق، ويسلمها لسيدة الأعمال داليا لوبيز، وهو مع أشخاص آخرين كانوا يتولون توزيع الوثائق التي يحصل عليها من والده»، ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن داليا لوبيز هي رأس الشبكة الإجرامية، وهي التي طلبت وثائق مزورة لرونالدينيو وشقيقه اللذين ألقي عليهما القبض في 6 مارس، وصدرت مذكرة إلقاء قبض على داليا لوبيز، لكنها ما زالت طليقة.