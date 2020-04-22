شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي المدرب العراقي علي رؤوف من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعافى المدرب العراقي المحترف في السويد علي رؤوف، من فيروس «كورونا» بعد معاناة كبيرة.
وقال رؤوف: تعافيت بعد معاناة طويلة استمرت أسبوعين، لم أتذوق فيهما الأكل والشراب، بل كنت أعيش على المغذيات الطبية في أحد المشافي السويدية.
وأضاف، أنا الآن بوضع جيد وخرجت من المستشفى وبدأت أستعيد عافيتي تدريجياً والحمد لله.
ونصح رؤوف جميع الناس بضرورة الالتزام الحرفي بالتعليمات الوقائية من هذا المرض، مؤكداً بأن النجاة منه بالنسبة له كانت أشبه بالحلم الصعب.
من جانب آخر بدأ المدرب العراقي حسن مولى يستعيد عافيته جراء إصابته بالفيروس في محافظة البصرة العراقية، إلا أنه لا يزال يرقد في أحد المشافي في انتظار الشفاء التام.
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