شرطة عجمان تساعد عاملاً آسيوياً مريضاً وجَّه استغاثة عبر تويتر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت القيادة العامة لشرطة عجمان، المساعدة العاجلة لعامل من الجنسية الآسيوية بعد معاناته أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس، مستنجداً بنشره مقطع فيديو على حسابه في تويتر طالباً إجراء فحوص طبية خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم حصوله على المساعدة من الشركة التي يعمل لديها.

وقال المقدم محمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إنه بمجرد علم الشرطة بالموضوع في نفس اليوم تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى موقع سكن العامل بمنطقة الجرف الصناعية الثانية، وتم تأمين المكان باتباع الآلية المعتمدة للتعامل مع مشتبهي الإصابة بفيروس كورونا، كما تواصلت الشرطة مع منطقة عجمان الطبية لإحضار طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة إلى مقر سكنه، حيث قدموا له الرعاية الصحية الكاملة وأجروا له الفحوص الطبية اللازمة وتبين لاحقاً أنه غير مصاب بفيروس كورونا ويعاني أعراض زكام وإنفلونزا، كما تم التواصل مع ممثل الشركة وإخطاره بضرورة متابعة العمال والحرص على توفير كل الاحتياجات اللازمة في ظل الأزمة الحالية.

ودعا نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أصحاب الشركات والمشرفين على فئة العمال إلى ضرورة تحمل المسؤولية ومتابعة أوضاع العمال بشكل دوري وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية واحتياطات الأمن والسلامة التي تمنع انتشار الفيروس.