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الكويت تعلن شفاء 31 حالة جديدة من كورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


الكويت: أعلنت الكويت اليوم شفاء 31 حالة من المصابين بفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 443 حالة.

ذكر الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الكويت

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