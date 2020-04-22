دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق فيس بوك ماسنجر الموجه للأطفال "Messenger Kids" يصل 75 دولة جديدة

فيس بوك تقوم بتوفير تطبيق ماسنجر الأطفال “Messenger Kids” في 75 دولة ومنطقة جغرافية مختلفة حول العالم.

أعلنت شركة فيس بوك عن وصول تطبيق “Messenger Kids”، والذي يعد نسخة من ماسنجر موجهة للأطفال تحت 13 سنة، إلى 75 بلدًا ودولة جديدة حول العالم بدءًا من اليوم مع العمل على تجهيز إطلاقه في باقي الدول حول العالم خلال الفترة القليلة القادمة. كما أضافت له عدة مزايا لجعله أكثر أمانًا.

يتيح تطبيق ماسنجر الأطفال للآباء بالتحكم بنشاطات أطفالهم على تطبيق المراسلة للحفاظ عليهم أكثر أمانًا من خلال عدة مزايا مفيدة.

وأضافت فيس بوك 3 مزايا اختيارية جديدة للآباء للتحكم بما يقوم به أبنائهم على التطبيق؛ الميزة الأولى تمثلت بقبول الصداقة تحت الاشراف الأبوي، وهي تتيح للآباء الموافقة قبول طلبات الصداقة، رفضها، أو إضافة جهات اتصال بحيث يتم تنبيه الآباء بالخطوة التي اتخذها أبنائهم وبالتالي يستطيعون الموافقة على قرار الأبناء أو إلغاءه عبر لوحة التحكم الأبوية.

تتمثل الميزة الثانية بالسماح للأشخاص البالغين إضافة أبنائهم إلى مجموعات المحادثة، ما يجعلها خطوة مفيدة للمعلمين مثلًا في ظل كورونا.

Advertisements

فيما تتمثل الميزة الثالثة بمنح الآباء إمكانية جعل أسماء وصور أبنائهم ظاهرة للمستخدمين الآخرين، وهي متاحة في كندا وأمريكا اللاتينية.

كان Messenger Kids قد تم إطلاقه في الولايات المتحدة بداية الأمر، لكنه بدأ بالوصول لبلدان مختلفة حول العالم بعد نجاحه.

المصدر:

Facebook

التدوينة تطبيق فيس بوك ماسنجر الموجه للأطفال “Messenger Kids” يصل 75 دولة جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.