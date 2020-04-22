دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور الحية لجهاز Redmi Pad 5G الذي ينطلق رسمياً خلال الشهر الجاري ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد علامة Redmi التجارية الفرعية لشركة شاومي للإعلان خلال هذا الشهر عن جهاز Redmi Pad 5G اللوحي، واليوم كُشِف عن أول الصور الحية المسربة التي تقدم فكرة واضحة عن تصميم هذا الإصدار.

رغم سيطرت شركة ابل على سوق الأجهزة اللوحية بأكبر حصة في الأسواق العالمية، لكن تستمر محاولات سامسونج وهواوي للمنافسة بإصدارات جديدة في هذا السوق، واليوم تكشف صور حية جديدة على خطط شاومي للمنافسة من جديد في سوق الأجهزة اللوحية من خلال علامتها الفرعية Redmi.

رصدت أول الصور الحية لجهاز Redmi Pad 5G اللوحي، الذي يأتي كأول إصدار لعلامة Redmi التجارية، وهو أيضاً الإصدار الأول بميزة الإتصال بشبكات 5G.

ولقد قدمت شركة شاومي الكثير من الإصدارات من الأجهزة اللوحية في الأسواق، بشكل خاص في الفترة ما بين 2014 إلى 2018، والتي تشمل Mi pad، و Mi Pad 2، و Mi Pad 3، و Mi Pad 4 إلى جانب جهاز Mi Pad 4 Plus.

مواصفات Redmi Pad 5G

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ينطلق حدث شاومي القادم في 27 من أبريل على شبكة الإنترنت، للإعلان عن هاتف Mi 10 Lite، وواجهة MIUI 12، ولقد أشارت تسريبات من Techindeep إلى أن جهاز Redmi Pad 5G سيقدم رسمياً أيضاً خلال الحدث.

ولقد رصد جهاز Redmi Pad 5G في ملصق إعلاني يؤكد على أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يضم واجهة MIUI المخصصة لنظام الجهاز اللوحي، أيضاً يضم الجهاز اللوحي عدد 4 من المكبرات الصوتية، ويدعم الشحن السريع بقدرة 30W.

أيضاً من المقرر أن يدعم جهاز Redmi Pad 5G معدل تحديث 90Hz في الشاشة، كما يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً تقدم Redmi الجهاز بألوان الأبيض، والأسود مع سعر يبدأ من 282 دولار، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي من شاومي قريباً.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور الحية لجهاز Redmi Pad 5G الذي ينطلق رسمياً خلال الشهر الجاري ظهر على التقنية بلا حدود.