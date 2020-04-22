دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نتفليكس تحصل على 16 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من 2020 بسبب نتفليكس تحصل على 16 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من 2020 بسبب كورونا

أزمة كورونا تضاعف توقعات نتفليكس السابقة وتمنحها 16 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من العام الحالي 2020.

أعلنت شبكة نتفليكس عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2020، وكما كان متوقعًا خلال الأيام السابقة فإنها استطاعت تحقيق نتائج كبيرة بما يتعلق باستقطاب المشتركين الجدد بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم والحجر المنزلي المفروض في مختلف البلدان. وذلك بكسب 16 مليون مستخدم جديد تقريبًا ما يشكل أكثر من ضعف العدد المتوقع سابقًا.

توقعت نتفليكس عند إطلاقها نتائج الربع الرابع من 2019، ارتفاع عدد المستخدمين الجدد 7 ملايين، لكنها كسبت 16 مليون حاليًا.

تقرير نتفليكس لهذا الربع أشار إلى توجه المشتركين نحو الأعمال الوثائقية بشكل أكبر خلال فترة الوباء على عكس الفترات السابقة.

وبحسب الإحصائية، فإن 64 مليون مستخدم اختاروا مشاهدة سلسلة Tiger King الوثائقية خلال أول 4 أسابيع من عرضها. فيما جاءت الأعمال الدرامية التقليدية بأرقام كبيرة في مقدمتها المسلسل الإسباني ذائع الصيت La Casa de Papel​ والذي حصل على 65 مليون مشاهدة، وكذلك مسلسل Ozark الذي حقق 29 مليون مشاهدة. فيما جاء فيلم Spenser Confidential للنجم مارك والبيرغ في مقدمة الأفلام المعروضة مؤخرًا وبنحو 85 مليون مشاهدة.

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تعمل نتفليكس على تحديد عدد المشاهدات من خلال احتساب مشاهدة واحدة عند متابعة 70% من الفيلم أو المسلسل أو العرض.

المصدر:

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