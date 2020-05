دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady كانون C300 Mark III كاميرا سينمائية بتصوير 4K RAW بسرعة 120 اطار في الثانية

تم الاعلان عن كاميرا كانون C300 Mark III التي طال انتظارها حيث قامت الشركة بإضافة مستشعر سوبر 35 ملم Dual Gain مع ما يصل إلى 16 درجة من النطاق الديناميكي لتسجيل مشاهد فيديو HDR ذات التفاصيل الغنية مع مستوى ضجيج منخفض، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة…

تتمتع الكاميرا على معالج الصور Canon DiGIC DV7 الذي يسمح

بتسجيل 4K Raw المتوافق مع DCI داخلياً حتى سرعة 120 إطار في الثانية

باستخدام فتحات CFexpress المزدوجة (تتوفر أيضًا فتحة بطاقة SD).



يمكن للمستخدمين أيضًا تسجيل الفيدو بسرعة 180 إطار في الثانية باستخدام

وضع القطع بدقة 2K، تأتي كانون C300 Mark III مزودة بحامل عدسة EF

قابل للتبديل مع حامل PL المتاح بشكل منفصل والذي يمكن للمستخدم تركيبه بسهولة.

اكتشف ايضاً | كانون C500 II كاميرا سينمائية بمستشعر فل فريم وتصوير 5.9K

لمزيد من المرونة أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج، توفر كاميرا كانون EOS C300 III

أيضًا وضعي جاما كانون Log 2 و Log 3، وتدعم الكاميرا LUTs مخصصة

للمستخدم والتي يمكن استخدامها على شاشات المراقبة أو شاشات الكريستال السائل

أو عدسة المعاينة لضمان اللون بطريقة أكثر دقة.



تدعم الكاميرا نظام التركيز التلقائي Dual Pixel CMOS AF لضمان تركيز

دقيق وحاد في الوقت الفعلي بالإضافة الى التركيز عبر اللمس واكتشاف الوجه.



تستخدم الكاميرا تنسيقات تسجيل Cinema RAW Light و XF-AVC

من كانون، مما يوفر صور DCI 4K بعمق الوان 10 بت وترميز 4: 2: 2

وتشفير Long GOP مع امكانية تسجيل فيديو Proxy.



تتميز الكاميرا بإخراج 12G-SDI عبر كبل BNC واحد مع رمز الإدخال / تايم كود،

ومدخلات genlock BNC. وهو يدعم ما يصل إلى 4 قنوات صوتية

باستخدام الميكروفون الداخلي ومدخل الميكروفون الصغير ومنافذ XLR،

ويمكن إضافة وحدة توسيع لدعم ما يصل إلى أربعة مدخلات XLR.



يمتاز الهيكل الخارجي بتصميم معياري يمكن تجريده بالكامل أو بناءه

باستخدام المقبض المرفق، شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 4.3 بوصات

مع عناصر تحكم كاملة.



تشمل الميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة إخراج HDR-PQ ونظام

تثبيت الصورة الإلكتروني خماسي المحاور (EIS) وفلاتر ND داخلية

والتوافق مع عدسات EF و PL بالإضافة إلى دعم عدسات انامورفيك.

* مواصفات كاميرا Canon EOS C300 Mark III مستشعرDual Gain (DGO) سوبر 35 مم معالج DiGIC DV7 حامل عدسة EF (حامل PL – اختياري) تصوير 4K Cinema RAW Light 10 بت أو 12 بت تسجيل 2K RAW في وضع كروب 10 بت أو 12 بت بسرعة 180 إطار تسجيل XF-AVC (MXF) ، 4: 2: 2 10 بت ALL-I أو LongGOP نظام تثبيت الصورة الإلكتروني خماسي المحاور (EIS) نظام تركيز AF عبر اللمس واكتشاف الوجه دعم ملف جاما CLog 2 و CLog 3 استخدام LUT وتطبيق LUTs مخصصة إخراج HDR-PQ وحدة صوت / طاقة فانتوم فلاتر ND داخلية ( 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 درجات) 4 قنوات XLR مع وحدة اختيارية منفذ 12G-SDI ، 3G-SDI 2x فتحات CF Express و 1 فتحة لبطاقة SD

سعر كاميرا كانون C300 Mark III يبلغ 11,000$ دولار امريكي

وهي متوفرة حالياً للطلب المسبق، للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع كانون.

